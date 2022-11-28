“Ситий солдат — сильний солдат”. Це доводять бійці однієї з тернопільських бригад, яким поталанило з кухарем.

Михайло готує для побратимів такі страви, якими може похизуватися не кожна господиня у мирному житті. Про вправного кухаря-військового розповіла у соцмережі журналістка Іванна Гошій.

“Це не ресторан, а військова кухня в одній із тернопільських бригад на передовій.

Їм дуже пощастило з кухарем!

Працював технологом у молочній галузі, начальником сирцеху.

Красиву нарізку, симпатичні канапки і салати, що на фото, готували на свято своєї бригади. Але і щоденне меню у них таке, що не кожна господиня в тилу може похвалитись.

Головний кухар підрозділу — Михайло.

“Кухня на фронті — відповідальна справа. Ситий солдат — сильний солдат, — каже Михайло. — Якщо військовий нагодований, то не мерзне, у нього нема зайвих думок, може зосередитися на виконанні бойового завдання. Готуємо домашні страви — борщі, супи, вареники, голубці, фаршировані перці, кулешу зі шкварками, котлети, салати… Сьогодні на обід — бограч і вареники. Продуктів вистачає, держава забезпечує, велика вдячність також нашим волонтерам“.