У Тернополі на 84 – му році життя від коронавірус померла заслужена артистка України Марія Гонта.

Про це у Facebook повідомив журналіст Олег Вергеліс.

“З Тернопільського театру повідомили, що пішла з життя актриса Марія Євгеніівна Гонта (не подолала епідеміологічну чуму новітнього часу). Заслужена артистка України. Справжня зірка української сцени.

Вона з величезним успіхом грала колись двох Марусь – Марусю Чурай та Марусю з вистави “Дай серцеві волю, заведе в неволю” М. Кропивницького. У 70-80-90-ті була справжньою примою Тернопільського театру. Грала і Кручиніну, і Матір з однойменної драми К. Чапека – коронні бенефісні ролі. Але її козирем завжди був український класичний репертуар:п’єси Старицького, Кропивницького, Карпенка-Карого.

Декілька років тому разом з драматургом Павлом Ар’є ми потрапили в Тернопіль, і перше про що я попросив театр – про зустріч з Марією Євгенівною Гонтою. Ми зустрілися (виявилося, що вона читала мої статті про театр) і потім довго говорили у скверику біля театру. Вона ні на що не скаржилася, крім часу, який для усіх актрис світу – невблаганний.

Світла пам’ ять чудовій українській актрисі, яка так і не дочекалася звання “народноі”, хоча з позицій історії українського театру, вона була дійсно народною , як ніхто інший у цей суперечливий час”, – ідеться у дописі.

ЗМІ відзначають, що актриса протягом декількох тижнів хворіла на коронавірус. Саме ускладнення від хвороби стали причиною її смерті, передають Novyny.live.

Відомо, що Гонта отримала премію ім. М. Заньковецької (2004 р.); орден “Честь і слава Тернопільщини ІІ ступеня”, а також довічну президентську стипендію.

“Особливо глибинно актриса Марія Гонта розкривала у своїй творчості тему материнства. Неповторні Материнські образи Марії Гонти у виставах “суєта”, “господар” і. Карпенка-Карого, “Маклена Граса” Н. Куліша, “Лісова пісня” Лесі Українки, “мати” К. Чапека, “поки вона вмирала” Н. Птушкіної свідчать про неабиякий талант актриси”, – ідеться у повідомленні Тернопільського драматичного театру.

На рахунку актриси більше 100 ролей. Зокрема, такі як Маруся Чурай (“Дівчина з легенди”л. Забашти), Катря (“не судилося”, г.Старицького), Оксана, Одарка (“Запорожець за Дунаєм”С. Гулака-Артемовського), а також пані Зося (“Маклена Граса” Н. Куліша).