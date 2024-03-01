За допомогою до працівників поліції звернувся 37-річний місцевий житель. Він повідомив про крадіжку камери відеоспостереження. Подія трапилася у багатоквартирному будинку на вулиці Чернівецька.

Оперативники встановили особу зловмисника. Як з’ясувалося, двом мешканцям будинку не сподобалося те, що заявник встановив камеру. Чоловіки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вирішили прибрати її і один із них вкрав пристрій. Крадієм виявився 42-річний тернополянин. Раніше до кримінальної відповідальності чоловік не притягався.

Слідчі здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.