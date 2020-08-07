Комісія з питань ТЕБ і НС вирішила перевести Луцьк із «червоної» зони відповідно до ситуації з коронавірусом до «помаранчевої», а Тернопіль — до «жовтої». Це рішення набуде чинності з 8 серпня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 7 серпня, передає Громадське.

Також Міністерство охорони здоров’я пропонує змінити критерії визначення епідеміологічної ситуації з коронавірусом. Зокрема, МОЗ пропонує враховувати кількість нових хворих за останні сім днів та збільшити показник необхідних тестувань на COVID-19 із 24 до 32 на 100 тисяч населення.

Ці пропозиції МОЗ, за словами Степанова, винесе на обговорення уряду в понеділок, 10 серпня. А наступного дня, 11 серпня, в разі зміни критерії комісія з питань ТЕБ і НС затвердить новий поділ України на зони карантину.

Міністр охорони здоров’я також наголосив, що офіційні дані про ситуацію з карантином в Україні публікуються на сайті МОЗ, і вибачився за неточність, яка сталася раніше.

Нагадаємо, о 12:00 7 серпня інтерактивна карта щодо поділу України на карантинні зони оновилася. Відповідно до цього оновлення, в «червону» зону (передбачає найгіршу ситуацію з коронавірусом) за рівнем поширення коронавірусу потрапили Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області. Ця зона передбачає найгіршу ситуацію з коронавірусом. А от Тернопіль на карті “позеленів”.

Згодом з карти зникли дані про новий розподіл. У МОЗ заявили, що вони недійсні, оскільки рішення Державної комісії ще не було. У міністерстві пояснюють, що система автоматично почала підвантажувати нові дані про поширення коронавірусу і змінювати карту, але її ще треба затвердити.