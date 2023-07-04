З понеділка Тернопільська обласна рада працює у повноцінному режимі. Голова Михайло Головко – на робочому місці.

Події, що трапилися 26 червня, під час короткого брифінгу, назвав не чим іншим, як політичною розправою, цинічною та підлою провокацією, заздалегідь спланованим політичним замовлення супроти нього й ВО «Свобода», до якої належить. Свідченням цьому, акцентував, є лавина замовних статей у медіа, а також розповсюдження численних фейків. Про це пишуть Тернополяни.

“Я не перший. До мене вже багатьох націоналістів намагалися в такий спосіб дискредитувати, бо методи фсбешників і кагебістів не змінилися. Вони одні й ті ж: щоб людину втопити, її звинувачують, на неї виливають купу бруду, а потім – йди виправдовуйся, доводь свою правоту в суді, і захищай себе, – констатував Михайло Головко. – Ті звинувачення, які мені інкримінують, не що інше як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже два роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Тому жодних дій щодо бюджетних коштів вчиняти не могли”.

Михайло Головко наголосив, що він ніколи не боявся піднімати гострі питання, зокрема, щодо заборони УПЦ мп в Україні, повернення Почаївської Лаври у власність громади, захисту сімейних та християнських цінностей, заборони підвищення тарифів у воєнний час та багатьох інших. Рішення, що ухвалювала Тернопільська обласна рада, були не популістськими, а юридичними, які підштовхували державу до певних кроків.

“ВО “Свобода” і я зокрема є послідовними у наших поглядах, і тому, можливо, через це викликаємо такий спротив системи, якій не подобається наші погляди, переконання, позиція”, – зауважив Михайло Головко.

На запитання телевізійників, чи отримував таки хабар, Михайло Головко твердо відповів:

“Ніякого хабара не було. Я ніколи не брав і не буду… Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні”.

Голова обласної ради підкреслив, що для нього “буде справою честі довести свою правоту і свою невинність у цій ситуації”.