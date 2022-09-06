Наздогнали і затримали: у Тернополі спіймали “закладника”, котрий намагався втекти від патрульних. ФОТО

Тернопільські ТОРівці виявили ймовірного “закладника”.

Вчора, патрулюючи на вулиці Поліській, інспектори роти тактико-оперативного реагування помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, різко змінив напрямок руху та кинувся навтьоки.

Інспектори швидко наздогнали та зупинили громадянина. Під час спілкування з ТОРівцями, чоловік розповів, що розклав “закладки” з амфетаміном та іншими наркотичними речовинами.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та працівників управління по боротьбі з наркозлочинами. Спільно, перевіривши перевірили прилеглу територію, поліцейські виявили 4 згортки із, ймовірно, наркотичними речовинами. Окрім того, чоловік розповів, що за кожну “закладку” він отримував фіксовану суму коштів та має вдома ще 200 пакунків з наркотиками, які він мав поширити.

На місці працюють слідчо-оперативна група та працівники управління по боротьбі з наркозлочинами.