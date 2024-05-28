У Ковельському районі Волинської області в лісі знайшли скалічену невідомими садистами собаку. Їй відрубали лапи і хвіст, порізали вуха та залишили помирати.

Про це повідомляє сайт новин Волині «Конкурент» з посиланням на “Ковель медіа“.

Відома в Україні волонтерка та зоозахисниця Анастасія Тиха з міста Ірпінь, яка разом з чоловіком створила притулок для тварин-інвалідів, опублікувала в інстаграмі допис про те, що у лісі на Ковельщині знайшли собаку з відрубаними кінцівками.

За її словами, коли їй написали з проханням про допомогу і вона відкрила відео, то плакала. Коли її батьки везли скалічену собаку з Ковеля до Києва, то мама плакала, а коли ця собака приїхала в лікарню, над нею плакали лікарі. Повідомляють, що собаці відрубали лапи, хвіст і вирізали на вухах, як здається, сердечка. Як стверджує Анастасія Тиха, це напевно найтяжчий випадок садизму над твариною, який вона бачила.

Собаку знайшли на Ковельщині у лісі, де він лежав з оголеними кістками, покинутий на смерть після знущань.

«Собаку ми назвали Афіна, зараз вона проходить лікування, їй вже зробили декілька операцій по формування культів, далі її чекає протезування. Це величезні кошти, але покинути ми її не можемо. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Але в собаки зламана психіка, вона до жаху боїться людей і я не знаю, чи зможемо ми їй повернути довіру у людям… Моя довіра підірвана вщент після цього», – зазначає Анастасія Тиха.

Ковельські зоозахисники теж опублікували допис, в якому йдеться про те, що вони отримали повідомлення від переселенців, які нині проживають у селі Старовойтове Рівненської громади Ковельського району, що на самісінькому кордоні з Польщею. Саме ці люди знайшли у кущах скаліченого собаку та передали відео.

«Шок, просто нерозуміння та шок, злість та розгубленість, це усі емоції, що ми відчули, поки везли її у Ковель. А ще нерозуміння, які істоти могли це вчинити, за що та навіщо? Невідомо скільки вона там пролежала, не один день, а можливо і тиждень, та все ж дивом вижила», – йдеться у дописі

Ковельчани й звернулися по допомогу до Анастасії Тихої, оскільки у Ковелі немає ні умов утримання таких тварин, ні можливостей для їх лікування та реабілітації.

«Усім хто мешкає у Старовойтовому та на околицях: якщо вам щось відомо про тих садистів, що познущалися з собаки – дайте знати, анонімність та винагороду – гарантуємо. Не мовчіть, вони живуть поруч з вами, наступною жертвою може стати ваша близька людина. Якщо вам щось відомо, дайте знати», – кажуть ковельські зоозахисники

Для фінансової допомоги:

карта Монобанк Анастасія Т. 5375 4141 1536 7020

PayPal anastarie63@gmail.com

«Нова Пошта», м. Ірпінь, відділення 12

Тиха Анастасія, тел.: +380980681366.