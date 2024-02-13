У більшості любителів відеослотів величезний інтерес викликають новинки від провідних розробників, але відчути реальну ностальгію допомагають тільки старі слоти. Більшість онлайн-казино регулярно оновлюють асортимент ігор, залишаючи тільки ігрові автомати, які користуються інтересом у безлічі відвідувачів. Одним із таких ретро-слотів залишається відома багатьом Crazy Monkey, розроблена Igrosoft ще у 2002-му році. Класичний геймплей і безліч нестандартних у ті часи нововведень зробили слот бестселером свого покоління, з якого починали свою гру тисячі ігроманів з усього світу.

Тематика та інтерфейс

Барвисте фонове оформлення дає змогу з головою зануритися в основну тематику слота. Під час запуску гри користувача зустрічає красива заставка із зображенням дикої природи, а впізнавана мільйонами химерна анімована мавпа вже давно стала візитною карткою “Крейзі Манкі”. Як картки на полі ви побачите:

метелики, банани, змії та ковадла – карти нижчої цінності;

комбінація з ананасів принесе множення зіграної ставки на 200, а зібравши левів – 500;

тотем (або череп) є Wild-символом і самостійною ігровою картою, а комбінація з п’яти таких помножить ставку у 2000 разів;

символ із написом Crazy Monkey – найдорожчий, а отримавши 5 таких на лінії, гравець отримує максимальну нагороду.

На окрему увагу заслуговує картинка божевільної мавпи, що відкриває супер-гру.

Ігрове поле і його налаштування

Під час запуску відеослота, перед користувачем відкривається поле, що складається з п’яти барабанів, по три лінії на кожному. У нижній частині екрана загальна інформація про розмір ставки і загальний баланс. Зліва – вибір кількості ігрових ліній (1, 3, 5, 7 або 9). Праворуч кнопки запуску, автогри, зміни ставки та інформаційний розділ. Вибравши певну кількість ігрових ліній, вони будуть підсвічені для більшої зручності.

Зверніть увагу, що ставка автоматично змінюватиметься під час вибору кількості ігрових ліній. Ставка в Crazy Monkey робиться на одну гральну лінію, тобто обравши 10 гривень у розмірі ставки і 3 гральних лінії, кожна прокрутка обійдеться вам у 30 гривень. Відповідно, при зміні будь-якого параметра, загальна ціна обертання барабанів буде змінюватися. Виграші ж навпаки нараховуються за зіграну лінію. Якщо за прокрутку виграшна комбінація зібралася на двох або більше лініях, ви отримаєте сумарну за них нагороду.

Бонусні ігри

Після кожної виграшної комбінації, гравцеві пропонується випробувати свою удачу, зігравши на подвоєння. Принцип гри класичний: необхідно вибрати одну карту з п’яти запропонованих. Гра проти віртуального дилера. Комп’ютер першим відкриває карту, а гравцеві необхідно постаратися перевернути одну з тих, що залишилися, намагаючись вгадати, найбільше значення. Масть ролі не грає. У разі, якщо дилер і гравець відкрили карту однакового номіналу, розмір виграшу в основній грі не зміниться. Якщо відкрити карту меншу, ніж у дилера, ви програєте всю суму, якщо ж більшу – подвоїте її. Зібравши на ігровому полі комбінацію з трьох або більше мавп, гравцеві автоматично відкривається призовий раунд. Відкривається він у новому полі, де головний герой гри – божевільна мавпа повинна тягнути за п’ять канатів. Якщо мавпа при цьому не постраждає, відкриється супер-гра, де користувачеві необхідно відкрити одну з двох засекречених карток з нагородами. Максимальний розмір виграшу в супер-грі становить 500 ставок. З огляду на середню волатильність ігрового автомата, саме бонусні раунди дають змогу розраховувати на велику нагороду, за що слот і подобається багатьом гравцям.