Найгуманніший тернопільський суд випустив на волю братів-волонтерів, яких підозрюють у присвоєнні пожертв на ЗСУ

Замість 1 млн грн суд призначив кожному з братів по майже 300 тис. грн.

Братам-псевдоволонтерам з Ланівців суд в чотири рази зменшив суму застави. Раніше для виходу з СІЗО Андрій та Іван Козаки повинні були заплатити по 1,1 млн грн, натомість зараз їм призначили по 248 тис. грн та 297 тис. грн відповідно. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця прокуратури Тернопільщини Леся Долішня, брати сплатили вказану суму та вийшли з-під варти. Зазначимо, що слідство підозрює чоловіків у присвоєнні близько 2 млн грн благодійних пожертв для армії.

Відповідне рішення Тернопільський міськрайонний суд прийняв 31 серпня, йдеться в ухвалі суду. Івану та Андрію Козакам суд продовжив тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щоправда, суму застави зменшили в чотири рази. Іван Козак для виходу з СІЗО повинен буде сплатити замість 1,1 млн грн лише 297,7 тис. грн, а його брат Андрій Козак ще менше: лише 248,1 тис. грн.

Підозрювані повинні приходити на виклик суду, повідомляти про зміну місця роботи чи проживання, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. У разі невиконання цих вимог заставу стягнуть в дохід держави.

Нагадаємо, Івана та Андрія Козаків затримали 11 травня. Братів підозрюють у присвоєнні волонтерських пожертв. Йдеться про суму в 2 млн грн. За ці гроші, повідомляла прокуратура, брати купили собі автомобілі Land Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони iPhone 13 Pro Max.

Крім того, під час обшуку в їхніх помешканнях вилучили 34 тис. доларів, майже 7 тис. євро, понад 2 тис. фунтів стерлінгів та більше 200 тис. грн. Ще понад 5 млн грн знайшли на особистих банківських картках, які наразі заблоковані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 201-2 ККУ (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану). У разі доведення вини братам загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна.