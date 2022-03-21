На Тернопільщині двоє чоловіків, котрі втели від війни, напилися самогону і почубилися. Крім того, дебошири наробили шкоди в будинку, де їх поселили. Аби навчити розуму і направити енергію у корисне русло, правоохоронці відвезли порушників у… військкомат. Покарали і місцеву бабусю, котра вирішила скористатися із ситуації і наварила самогону.

Про такий випадок розповіли в Озернянській територіальній громаді.

“Двоє хлопак, які нещодавно приїхали в село Осташівці, купили самогонку. Напилися і трохи одне одного побили. «Аватари» бикували і наробили шкоди в будинку, де їх поселили.

Сьогодні озернянські дільничні спільно з старостою села дали їм доброї науки і відправили в райвідділок. А звідти поліцейські передали їх у Зборівський військкомат.

Маємо надію, що двоє приїжджих пройдуть хороший інструктаж у правоохоронців та у військових. А потім на передовій сумлінно та на тверезу голову виконуватимуть суспільно-корисну роботу.

Чи стануть аватари хорошими воїнами піддаємо сумніву. Але точно там їм буде робота хоча б з лопатою.

Але це ще не вся історія. Продавчиню самогонки знайшли, самі ж аватари її здали. Спершу казала, що гріха не відчуває. Але з хати добре пахнуло брагою. Грівся цілий баняк свіжої закваски. По кутах хати було трохи бутлів самогону.

З бабусею все добре. Попри хвилювання, з нею поводилися ввічливо, попри те, що вона заслуговує бути поруч з аватарами. Але вона пообіцяла, що горівки більше нікому-нікому не продасть.

Зрештою, вона й більше самогонних апаратів не має, аби більше не робити біди”.