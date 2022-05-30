Напав просто у під’їзді: у Тернополі рецидивіст пограбував пенсіонера

Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його відповідно до статті 208 КПК. За вчинене йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 69-річного жителя обласного центру про те, що невідома особа напала на нього та відібрала гроші. Зі слів потерпілого, він повертався з магазину. Зайшовши у під’їзд, його наздогнав незнайомець, штурхнув та відкрито викрав кількасот гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку виявили нападника неподалік від місця скоєння злочину. Зловмисником виявився 44-річний житель Скалата. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі оголосили підозру правопорушнику у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.