Мешканці Чорткова показали, як у їхньому місті за сучасними технологіями усувають ямковість на дорогах.
У групі “Підслухано у Чорткові” опублікували відео, де двоє чоловіків в оранжевих жилетках з трактора кидають у ями пісок.
Дане відео виликало бурхливе обговорення у мешканців Чорткова. Користувачі вважають, що такі роботи проводили саме у їхньому місті, пигуть Тернополяни.
“Огооо клас !! Пісок напевне буде золотий із списання грошей з бюджета! Чесно то вже все так дістало !але головне будуть говорити на камеру як латають дорогу ! позор!”, – пише Olena Karachynska.
“Новітні технології в дії”, – іронізує Галина Дяченко.
“Добре що ще на тракторі,а не на фірі..”, – додає Lyudmyla Baryska.
“Нанотехнології в дії. Бережись ІЛон Маск”, – написав Mihaylo Teres.
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