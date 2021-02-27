Нанотехнології в дії: на Тернопільщині ями на дорогах засипають піском. ВІДЕО

Мешканці Чорткова показали, як у їхньому місті за сучасними технологіями усувають ямковість на дорогах.

У групі “Підслухано у Чорткові” опублікували відео, де двоє чоловіків в оранжевих жилетках з трактора кидають у ями пісок.

Дане відео виликало бурхливе обговорення у мешканців Чорткова. Користувачі вважають, що такі роботи проводили саме у їхньому місті, пигуть Тернополяни.

“Огооо клас !! Пісок напевне буде золотий із списання грошей з бюджета! Чесно то вже все так дістало !але головне будуть говорити на камеру як латають дорогу ! позор!”, – пише Olena Karachynska.

“Новітні технології в дії”, – іронізує Галина Дяченко.

“Добре що ще на тракторі,а не на фірі..”, – додає Lyudmyla Baryska.

“Нанотехнології в дії. Бережись ІЛон Маск”, – написав Mihaylo Teres.