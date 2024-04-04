Намагаючись придбати автомобіль для ЗСУ, чоловік віддав шахраям майже сто тисяч гривень

За допомогою до співробітників Чорткiвського районного відділу поліції звернувся житель Тернопільської області із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій.

Як стало відомо, чоловік на платформі «OLX» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля з-за кордону. Почав спілкуватись із продавцем і повідомив йому, що автівка потрібна для роботи у зоні ведення бойових дій. Умови, які запропонував співрозмовник, підійшли покупцеві і він погодився переслати гроші невідомому.

Заявник перерахував шахраю кількома платежами 96213,50 гривень. Після цього продавець перестав виходити на зв’язок. Житель Чорткова запідозрив, що став жертвою афериста і написав заяву до поліції.

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 190 Кримінального Кодексу України. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до злочину.