Співробітники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції викрили протиправну діяльність жителя Теребовлянської громади. Чоловік за неправомірну вигоду допомагав чоловікам отримувати довідки про тимчасову непридатність до військової служби.

Зловмисник налагодив цілу схему уникнення від мобілізації. Підшуковував осіб серед призовників та військовозобов’язаних та пропонував їм за грошову винагороду вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії. З метою встановлення «фіктивного» діагнозу про хворобу та визнання особи тимчасово не придатною до служби. Послуга вартувала – 8 тисяч доларів США. Зловмисника затримали під час отримання частини обумовленої суми.

Спецоперацію із викриття фігуранта провели оперативники внутрішньої безпеки поліції та Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.