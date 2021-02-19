Мешканка Збаража поскаржилася на правоохоронців.

За словами Наталії Комарницької, її двічі оштрафував той самий правоохоронець за неносіння маски, пишуть Тернополяни.

“Доброго дня. Хочу розповісти, щоб усі знали, як патрульна поліція Збаража нагріває громадян. Патрульний, Чорноус Мирослав Андрійович, зловив мене без маски, перед різдвяними святами, виписав штраф, казав усно, що 170 грн але, реквізитів не надав і куди йти з тими штрафами не пояснив.Пройшов час,я думала що буде виклик до суду,як колись. Нічого не приходило. Арештували мені всі банківські рахунки, я пішла в виконавчу службу,вже дали реквізити, і сума штрафу 520 грн, – відзначила Наталя Комарницька. – Бо не вчасно оплачено штраф. Вчора на роботі, я зняла маску попити каву, забіг патруль, той самий Чорноус, і каже давайте документ, штраф 170 грн. Я йому кажу що маска є,я зняла попити каву, він сказав що то мої проблеми, написав постанову, і знов нічого не кажучи дає копію постанови, де нічого добре не видно, і знову ненадає реквізити”.

За словами жінки, в постанові написано, що штраф треба оплатити в термін 15днів, але якщо нема реквізитів, то людина не сплатить вчасно, і тоді через юстицію оплатить 520, а не 170 гривень.

“Отак нечесно нагрівають бідних людей. Я сьогодні пішла в поліцію поскаржитись, скаргу не приймають, а дали мені талончик, з реквізитами і пояснили,що маю оплатити 170 грн, на протязі 15днів,а чек про оплату принести,якщо не оплачу вчасно,то буду платити так як перший раз через юстицію і вже 520 грн. Наші люди законів не знають,і не розуміють різниці між протоколом і постановою. Пан Чорноус мав би пояснити людині, бабці,яка має 2000 пенсіі, а штраф 520, а не 170. Йому за це премії, бо план по штрафах перевиконав. Хочу щоб люди знали і не переплачували штрафи”, – наголосила жінка.