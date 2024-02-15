Надзвичайники врятували собаку, який впав у глибоку ущелину на схилі Дністра. ФОТО

14 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на околицях Заліщик собака впав у глибоку яму на одному зі схилів Дністровського каньйону. Самостійно вибратись він не міг.

Господар, обстежуючи околиці, знайшов місце, де перебував чотирилапий, який вже кілька днів не з’являвся на подвір’ї. Після цього звернувся до співробітників ДСНС.

На допомогу виїхали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони спустилися в ущелину, глибина якої сягала 4-х метрів, та допомогли знесиленій та наляканій тварині вибратися з пастки.

Завдяки зусиллям надзвичайників собака отримав свій другий шанс на життя.