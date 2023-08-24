Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили на Тернопільщині. За словами синоптиків, через високі температурні показники ймовірність швидкого поширення вогню висока.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, загроза триватиме щонайменше до кінця доби 24 серпня. Жителів Тернопільщини просять

бути обачними та відповідальними, а також дотримуватись правил пожежної безпеки.

«24 серпня Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного тиску, погода буде сухою та спекотною. Передбачається мінлива хмарність, обійдеться без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 24 – 29°. Оголошено попередження: 24 серпня вночі та вранці місцями можливий туман видимістю 200 – 500 м. 25 серпня стовпчики термометрів будуть ще вищими: вдень 26 – 31°, а 26 серпня температура повітря сягатиме 34 градуси тепла».

Дещо остудять спеку дощі та грози. Протягом доби у західному регіоні передбачають локальні опади.