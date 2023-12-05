Українські повітряні сили збили над чорним морем російський бомбардувальник Су-24М.

Ворожий літак якраз готувався завдати удару по Одеській області. Проте наші захисники не допустили цього, відправивши літак орків услід за їхнім кораблем.

Про успішну операцію повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування “Південь”, український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за “русскім воєнним кораблем”.