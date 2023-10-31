НАБУ і САП завершили розслідування справи нардепки з Тернопільщини, котра жбурляла долари через паркан

НАБУ і САП завершили розслідування справи стосовно чинної народної депутатки України Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом.

Антикорупційні детективи встановили два епізоди злочинної діяльності. У них фігуранти справи пообіцяли забезпечити дозвіл на виїзд за межі України за “винагороду”, повідомляє Інформатор.

Про це повідомляє пресцентр НАБУ. Перший епізод, виявлений детективами, стосується отримання неправомірної вигоди у 6 тисяч доларів. Другий – отримання 5300 доларів. Після отримання останнього “траншу” у 2800 доларів осіб було викрито. Дії нардепки та її помічниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.

Жінки відповідно обіцяли забезпечити ухвалення дозволів на виїзд через обласну військову адміністрації, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи “Шлях”. Надалі уповноважені особи надавали відповідний дозвіл ухилянтам (як водію) на перетин державного кордону. 11 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили жінкам про підозру у зловживанні впливом.

Позбавлення мандату: як ще провчили нардепку

Нардепа Людмилу Марченко виключили з фракції “Слуга народу” після оголошення їй про підозру у зловживанні впливом. Інформацію у коментарі журналістам підтвердила помічниця голови партії Олени Шуляк Анастасія Клімчук.

Схема того, як Марченко з ппомічницею допомагали чоловікам скриватися за кордоном була викрита співробітниками НАБУ ще 5 липня. В будинку Марченко у Тернополі пройшли обшуки. Детективи зазначали, що дії Марченко з отримання хабаря були систематичними.

Також Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від “Слуги народу” Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку. Та не знайшовши відповідної схованки, жінка намагалася викинути гроші через сусідський паркан. Запис опубліковано на YouTube-каналі відомства. За версією слідства, інцидент стався 5 липня. На кадрах зафіксовано, як помічниця нібито передає нардепу Марченко пакет із грошима у розмірі $2800.