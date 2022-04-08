Додаткові кошти на зарплату медикам та підтримку комунальних підприємств виділили із міського бюджету.

Про це розповів міський голова Сергій Надал під час брифінгу Ради оборони Тернопільської області 7 квітня.

– На виконкомі ми прийняли рішення «Про перерозподіл бюджетних асигнувань» з метою забезпечення повноцінної роботи Тернополя, – повідомив Сергій Надал. – Додатково виділено понад 8 мільйонів гривень на виплату зарплати медичним працівникам. Йдеться про тих, які не отримують виплати з Національної служби здоров’я. Кошти виділяємо у зв’язку підняттям окладів, щоб лікарі, які не фінансуються з НСЗУ отримували таку саму зарплату, як й інші медики. 25 мільйонів гривень спрямовано на потреби КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», щоб забезпечити завершення опалювального сезону – на розрахунки за газ, плату за енергоносії і виплату зарплати. Понад 700 тисяч гривень додатково спрямовано на компенсацію збитків, які несуть комунальні транспортні підприємства. 200 тисяч додатково виділили для надання послуг прання та сушіння одягу внутрішньо переміщених осіб та можливість переселенцям безкоштовно відвідувати лазню на території оздоровчого комплексу «Чайка».