На залізничному вокзалі в Тернополі обікрали жінку з Донецької області. ВІДЕО

Тернопільські оперативники встановили зловмисників, причетних до крадіжок сумок. Обоє підозрювані – тернополяни. Один на залізничному вокзалі поцупив сумку у жительки Донецької області, інший потягнув особисті речі тернополянки, залишені на дитячому майданчику.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Потерпіла повідомила, що, гуляючи з дитиною, залишила на лавці дитячого майданчика свою сумочку з мобільним телефоном, ключами від квартири та іншими особистими речами. Відволікшись, не помітила, як сумку вкрали.

Оперативним шляхом розшуківці встановили, що до злочину причетний 47-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався. Крадені речі у нього вилучили.

На залізничному вокзалі у Тернополі від злодія потерпіла жителька Донецької області. Жінка розповіла поліцейським, що перебувала у залі очікування, коли невідома особа, скориставшись моментом, викрала її наплічник, а разом з ним – мобільний, зарядні пристрої та інше майно. Вартість краденого донеччанка оцінила у майже вісім тисяч гривень.

Оперативникам вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 30-річний тернополянин. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відомості за обидвома фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.