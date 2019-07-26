Перша п’ятірка політичних партій, яких підтримали в різних районах нашої області, виявилась практично однаковою. Традиційно, не в останню чергу завдяки церкві Московського Патріархату, із загальної картини виділився лише Почаїв.

Згідно з даними офіційного сайту Центральної виборчої комісії, на виборчих дільницях у Почаєві другу сходинку посіла проросійська політична партія «Опозиційна платформа – за життя», яку очолює кум президента Російської Федерації Владіміра Путіна Віктор Медведчук.

Як не дивно, більшість голосів за «ОПЗЖ» у Почаєві були віддані на виборчих дільницях, на яких мали змогу голосувати монахи Почаївської Лаври, Почаївського монастиря-скита та студенти Почаївської духовної семінарії УПЦ МП.

Загалом, проросійські політичні сили на Тернопільщині отримали найбільшу підтримку у тих населених пунктах, де досі має сильні позиції церква Московського Патріархату. Більше, ніж у Почаєві «Опозиційну платформу – за життя» підтримали лише у Луганській та Донецькій областях. Там проросійські опозиціонери посіли першу сходинку симпатій виборців.