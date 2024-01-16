До п’ятисот тисяч гривень можуть отримати власники на відновлення житла, яке було пошкоджене через бойові дії. Кошти надаються за державною програмою «єВідновлення».

– Кошти видаються саме на відновлення житла: приватних будинків, квартир у багатоквартирних будинках, кімнат або інших житлових приміщень, – розповів під час брифінгу в ТОВА Олександр Терещенко, директор Тернопільського інформаційно-аналітичного центру. – Для отримання компенсації у за стосунку «Дія» треба подати повідомлення про пошкоджене майно. При цьому вказують такі дані: інформація про об’єкт, що був пошкоджений, фотографії об’єкту якщо вони є; опис пошкоджень; контактні дані власника. Також треба відкрити спеціальний рахунок «єВідновлення» у банку. Далі у «Дії» необхідно подати заявку на послугу, яка називається «Пошкоджене майно». Житло має відповідати таким умовам: було пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022 року; розміщене на не окупованій території, де не ведуться активні бойові дії; житло має підлягати відновленню; житло не було відремонтоване самостійно.

Після цього спеціальна комісія місцевої влади повинна оглянути житло, щоб визначити ступінь пошкоджень і суму коштів необхідну для відновлення. Максимальна сума, яку можуть отримати власники квартир – до 350 тисяч гривень, власники приватних будинків – не більше 500 тисяч гривень. Після цього треба дочекатись внесення рішення у реєстр пошкодженого майна. Коли рішення буде прийнято на банківську карту «єВідновлення» прийдуть кошти.

– Розраховуватися отриманими коштами можна тільки за певну категорію товарів і послуг у магазинах та компаніях, що є учасниками програми, – додає Олександр Терещенко. – Їх перелік є на сайті «єВідновлення». Можна оплачувати лише будівельні матеріали та ремонтні послуги. Розрахуватися за продукти чи комунальні послуги цією карткою неможливо. Якщо комісія призначить виплату більше 200 тисяч гривень, то її буде розділено на дві частини. Перша виплата – 70% суми, решту отримаєте, якщо подасте звіт у за стосунку «Дія» про проміжні роботи та куплені матеріали. Коли використаєте усі кошти у «Дії» також необхідно подати звіт.

Якщо сума компенсації менша 200 тисяч гривень, то її необхідно використати впродовж року. Якщо компенсація більша – то впродовж 18 місяців, але перший платіж необхідно витратити за перші 12 місяців. Додаткову інформацію можна дізнатися на сайті «єВідновлення».