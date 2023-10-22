На автодорозі М-19 Доманове — Тереблече поліцейські виявили водія, який не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє огородження.

Під час з’ясування обставин події та перевірки документів патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан спʼяніння в найближчому медичному закладі, на що останній в категоричній формі відмовився.

На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та вилучили у керманича посвідчення водія.