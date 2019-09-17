Потужний циклон на півночі завтра махатиме хвостами атмосферних фронтів, зумовлюючи дощі та сильний втіер, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Відтак на Тернопільщині погодні умови ускладняться, зокрема знизяться температурні показники. Відчуття холоду додаватиме вологість і сильний вітер.

У деякий країнах цими днями ймовірний сніг. А загалом хвиля похолодання зачепить усю Європу. «Навіть сніг вже з`явиться, наприклад, у Норвегії. Домахається одним фронтом цей циклон і до нас. В Україні невеликі дощі пройдуть у західних областях.

Температура повітря знизиться, бо ми ж будемо в тилу холодного фронту – вдень очікується +13+18 градусів. Холодніше відчутно стає у нічні години: найближчої ночі передбачається +6+12 градусів. Вітер – з північного заходу, заходу, помірний, часом до сильного», – зазначає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, надалі прохолодна погода в Україні домінуватиме, проходитимуть дощі, вітер переважатиме рвучкий чи й сильний, у другій половині тижня вночі навіть ймовірні заморозки.

Софія Романська