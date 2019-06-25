У більшості регіонів України впродовж доби буде спекотно, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Стовпчики термометрів вдень сягатимуть тридцяти двох градусів тепла.

А от Тернопільщина помітно виділятиметься більш прохолодною погодою: температурні показники вночі опускатимуться до тринадцяти градусів тепла.

«25-го червня в Україні максимальна температура повітря найвищою ще залишатиметься на Півдні та Сході, передбачається +30+34 градуси.

У більшості областей очікується +27+32 градуси. Вночі буде комфортно: +16+20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей +19+24 градуси, на Заході +13+18 градусів. Більшість території України завтра належатиме зоні впливу антициклону – буде сухо та сонячно. У четвер, 27-го червня, ще буде спекотно.

А в п`ятницю, суботу, неділю – 28, 29, 30 червня – в Україну увірветься справжня прохолода. За попередніми прогнозами, температура повітря впаде спочатку до +20+27 градусів, а потім до +18+23 градусів», – розповідає Наталка Діденко.

Синоптики нагадують: цього тижня дуже сильна спека, до +35+38 градусів, обрушиться на більшість країн Європи, окрім Великої Британії, України, Білорусі, країн Скандинавії та західних морських узбереж.

Софія Романська