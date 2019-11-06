Дощі передбачають на Тернопільщині. Великі хмари з опадами уже рухаються у напрямку нашого регіону. Відтак жителям краю радять готувати пересолі та відповідний одяг.

«6-го листопада дощі ймовірні на Заході України. У більшості областей втримається тепла розкішна погода до +22 градусів, – повідомила синоптик Наталка Діденко. У західних областях передбачають +10 +16 градусів. «Щодо подальших прогнозів, 7-8 листопада дещо похолодає, а вже вихідними температура повітря знову підвищиться. Не переплутайте сезони і не починайте часом садити картоплю чи шукати розпродажі пуховиків. Грійтеся, економте тепло та тримайте голову у рівновазі при таких погодних круть-вертях».

Отже, погода першої половини листопада дивуватиме жителів краю різкими перепадами температурних показників. Такі зміни можуть погіршувати самопочуття, а також сприяти хронічним захворюванням. Втім, осіннє тепло не може не тішити.

Софія Романська