На Тернопільщину потрапляє зброя з фронту: її знаходять навіть в людних місцях

На Тернопільщині поліціянти вилучають зброю, привезену з фронту.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, іноді небезпечні предмети виявляють у людних місцях.

Людям, які добровільно здадуть зброю, не загрожує відповідальність. Втім, у разі нехтування цією вимогою, можуть порушити кримінальну справу.

“Ми маємо багато небезпечних предметів, які потрапляють з фронту. Ми знаходимо і вилучаємо такі предмети. Привозять зброю, боєприпаси різні громадяни. Інколи ми знаходимо її у місцях, де можуть бути люди. Ця робота і далі буде активно продовжуватися, щоб убезпечити насамперед наших дітей від небезпечних ситуацій”, – зазначив Олександр Богомол.

Від початку війни на Тернопільщині загострилася проблема із нелегальною зброєю. Жителів краю закликають не зволікати, а принести її до поліції.