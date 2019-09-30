Як розповідають поінформовані джерела, кадрові рішення зі столиці не обмежаться призначенням нового голови Тернопільської ОДА.

Планується, що разом із намісником Зеленського в офісі Президента буде пакетне призначення прокурора області, начальника СБУ, начальників податкової та митної служби, Служби автодоріг та начальника управління юстиції. Наразі ці посади є вакантними, тому призначення відбудуться досить оперативно. Крім того, в кулуарах розповідають, що планується серйозна чистка на так званих ресурсних напрямках: обласних управліннях лісового господарства, капітального будівництва, ДАБІ, Держгеокадастру та Держспоживслужби.