На Тернопільщині зустрічають тіло бійця, котрий загинув у боях на Донеччині

Тернопільщина знову втратила мужнього захисника Батьківщини.

Під час виконання бойового завдання із відбиття агресії російської федерації поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області загинув 55-річний Іван Васильович Антошків.

Боєць проживав у Збаражі. Служив у зенітно-ракетному взводі.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Щирі співчуття рідним Героя! Зустрічатимемо Героя завтра, 31 березня, на Доброводівському перехресті о 13.00 годині. Далі траурний кортеж попрямує до родинного будинку, а потім до Церкви Успіння Пресвятої Богородиці м.Збараж, де о 19.00 год. відбудеться парастас. Похорон – 1 квітня о 12.00 годині в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці м.Збараж.

Закликаю усіх гідно зустріти нашого Героя!”, – ідеться у зверненні Романа Полікровського.