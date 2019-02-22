На Тернопільщині зникло двоє чоловіків. ФОТО

22/02/2019 Розмір тексту:

Поліція Тернопільщини розшукує двох чоловіків, котрі вийшли з дому і не повернулися.

Так, на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що 18 лютого житель села Старі Питликівці Бобик Роман Григорович, 1981 року народження, вийшов з дому та не повернувся. Його місце знаходження невідоме.

Прикмети зниклого: на вигляд 30-35 років, ріст 165-170 см, худорлявої тілобудови, волосся темне.

Був одягнений в штани та куртку синього кольору, коричневі черевики.

Інший розшукуваний – житель обласного центру Музика Олег Андрійович, 1994 року народження.

До правоохоронців звернулася мати зниклого, яка повідомила, що її син напередодні вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: ріст 160 см, худорлявої тілобудови.

Був одягнений в вельветову куртку, чорну шапку, світлі джинси та темно-коричневі туфлі.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Бучачі (03544) 2-10-45, 2-12-45 або на лінію «102».