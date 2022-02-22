На Тернопільщині знов побільшало смертей від коронавірусу

П’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 лютого.

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”, померли:

– жінка 78 р., м. Тернопіль;

– чоловік 74 р., Тернопільський район;

– чоловік 79 р., Тернопільський район;

– чоловік 63 р., Кременецький район;

– жінка 81 р., Тернопільський район.

Загалом за минулу добу в області зафіксовано 438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 990 людей.

Нагадаємо, у попередні дні смертність від ковіду в регіоні суттєво знизилася – щодоби реєстрували по два летальні випадки. Сподіваємося, сьогоднішні показники не стануть тенденцією.