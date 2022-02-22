П’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 лютого.
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”, померли:
– жінка 78 р., м. Тернопіль;
– чоловік 74 р., Тернопільський район;
– чоловік 79 р., Тернопільський район;
– чоловік 63 р., Кременецький район;
– жінка 81 р., Тернопільський район.
Загалом за минулу добу в області зафіксовано 438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 990 людей.
Нагадаємо, у попередні дні смертність від ковіду в регіоні суттєво знизилася – щодоби реєстрували по два летальні випадки. Сподіваємося, сьогоднішні показники не стануть тенденцією.
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