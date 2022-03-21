Нещодавно міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що отримав багато нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту.
З огляду на це, керівництвом Нацполіціі краю прийнято рішення про оптимізацію кількості встановлених блок-постів, особливо тих, які були облаштовані самовільно, без погодження.
Чимала кількість контрольно-пропускних пунктів встановлено при в‘їзді та виїзді з обласного центру. Решта, на автомобільних дорогах державного значення. Правоохоронці спільно з бійцями територіальної оборони цілодобово несуть службу на блок-постах та перевіряють документи громадян та автотранспорт.
“Просимо громадян бути толерантними й виконувати законні вимоги правоохоронців”, – звертаються у поліції.