На Тернопільщині зняли блокпости, які були облаштовані самовільно

Нещодавно міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що отримав багато нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту.

З огляду на це, керівництвом Нацполіціі краю прийнято рішення про оптимізацію кількості встановлених блок-постів, особливо тих, які були облаштовані самовільно, без погодження.

Чимала кількість контрольно-пропускних пунктів встановлено при в‘їзді та виїзді з обласного центру. Решта, на автомобільних дорогах державного значення. Правоохоронці спільно з бійцями територіальної оборони цілодобово несуть службу на блок-постах та перевіряють документи громадян та автотранспорт.

“Просимо громадян бути толерантними й виконувати законні вимоги правоохоронців”, – звертаються у поліції.