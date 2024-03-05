На Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, котрий вважався зниклим безвісти ще з листопада

Тіло невідомого чоловіка неподалік місцевого ставка виявили жителі Кременецького району та повідомили про це на лінію «102».

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що це – житель Почаєва 1987 року народження. Чоловік вважався безвісти зниклим з листопада 2023 року.

Тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

За даним фактом порушено кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою безвісти зниклий.