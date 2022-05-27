Знищено два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

26 травня о 16:30 у лісосмузі в межах с. Конюхи Козівської територіальної громади Тернопільського району виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня о 15:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління, після детального обстеження території, вилучено та знешкоджено в безпечному місці два артилерійські снаряди АС-76 мм часів Другої світової війни, виявлені напередодні у полі поблизу с. Годів Зборівської територіальної громади Тернопільського району.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!