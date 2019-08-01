Тягнув зловмисник спиртне, продукти та інші необхідні йому товари потроху, так, щоб не викликати підозр. Таким чином на нічні закупи до сільської крамниці ходив майже п’ять місяців, бо підібрав ключ до замка вхідних дверей.

Кримінальне провадження за фактом крадіжки слідчі Зборівського відділення поліції розпочали щодо 34-річного жителя одного з сіл, повідомляють у поліції. У ході досудового розслідування з’ясувалося, що зловмисник протягом майже п’яти місяців обкрадав місцеву крамницю. Проникаючи всередину торгового закладу шляхом підбору ключа, брав небагато: випити, закусити, щось для дому – аби не викликати підозр у власників чи продавців магазину.

Після проведеної ревізії було встановлено, що сума завданих збитків становить десять тисяч гривень.

Встановити особу крадія поліцейським допомогли камери відеоспостереження, розміщені у крамниці. Зловмисник у скоєному зізнався. Триває досудове розслідування.