Про крадіжку приватного майна на лінію “102” повідомили жителі Підгаєцької територіальної громади. Потерпілі – уродженці Закарпатської області. Дві багатодітних родини купили на хуторі дві хати.

Впродовж місяця господарів дома не було, а коли вони повернулися, то помітили, що в будинку побували невідомі. З однієї хати зловмисник викрав бензопилу та велосипед, а з іншої – тюнер. Суму збитків потерпілі оцінили в 4 тисячі гривень.

На місце злочину виїжджала слідча група. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель сусіднього села. Чоловік у скоєному зізнався, а чуже майно повернув.

Вирішується питання про оголошення підозри відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.