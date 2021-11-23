На Тернопільщині зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль: четверо постраждалих

Вранці 22 листопада бригада швидкої виїжджала у село Горинка Кременецького району, на місце ДТП.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, на трасі Кременець-Тернопіль відбулося зіткнення авто “Хюндай” і вантажівки. Внаслідок аварії постраждали четверо пацієнтів.

31-річний чоловік отримав закритий перелом лівого гомілково-ступневого суглоба та забій лівого плеча; 43-річний чоловік отримав забій лівого колінного суглоба; 36-річний чоловік – забійно-рвану рану нижньої губи. Усіх їх, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Кременецьку райлікарню.

44-річного водія вантажівки, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, після наданої медичної допомоги, залишено на місці події.