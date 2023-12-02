На Тернопільщині зіткнулися карета швидкої і рейсовий автобус: фельдшерку заблокувало у понівеченому авто. ФОТО

Рятувальники вивільнили з понівеченого авто фельдшерку «швидкої», що постраждала в ДТП з рейсовим автобусом.

1 грудня о 19:35 у селі Підзамочок Бучацької територіальної громади зіткнулися рейсовий автобус “Isuzu”, що рухався маршрутом “Івано-Франківськ – Підволочиськ”, та автомобіль екстреної медичної допомоги “Citroen”. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 14 пасажирів. Жоден із них не постраждав, однак травмувалась фельдшерка екстреної медичної допомоги. Жінка 1992 р. н. опинилася заблокованою в понівеченому авто.

Для ліквідації наслідків ДТП залучався черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини з Бучача. Рятувальники вивільнили постраждалу і передали медикам для подальшої госпіталізації.