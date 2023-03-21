На Тернопільщині жінка випала з рейсового автобуса, після чого у нього в’їхала фура

Відгукнутися очевидців автопригоди, яка трапилася 20 березня на дорозі М-19 “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече”, між селищами Дружба та Микулинці, просять правоохоронці відділення поліції №3 (м. Теребовля).

Близько 8:20 ранку з рейсового автобуса, який прямував з Тернополя до Івано-Франківська на проїжджу частину випала пасажирка. За попередніми даними, жінка готувалася вийти з транспорту на зупинці і, можливо, випадково натиснула на ручку дверей.

Водій різко зупинив транспорт і в нього врізався тягач “Volvo”, який слідував позаду, не дотримуючись безпечної дистанції.

В результаті ДТП постраждала 57 -річна пасажирка, яка випала з транспорту. У потерпілої тяжкі травми голови, вона перебуває в реанімаційному відділені теребовлянської лікарні без свідомості.

Слідчі встановлюють причини нещастя і просять відгукнутися пасажирів, які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу та інших очевидців події. Будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування даного кримінального провадження і встановлення винних.

Залишити інформацію можна, зателефонувавши на лінію “102” або за номером 098 716 98 40.