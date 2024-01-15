У Кременці жінка викрала в своєї знайомої понад 2 млн грн, яка та заховала в кошику для одягу. Зникнення заощаджень потерпіла виявила після того, як крадійка виїхала за кордон.

Про це пише Файне місто з посиланням на вирок Кременецького районного суду.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що обидві жінки разом зі своїми родичами переїхали в Кременець у лютому 2022. Там вони жили разом як ВПО у будинку, який винайняли в знайомого. Навесні обвинувачена повідомила свою куму, що вона планує виїхати зі своїм сином за кордон. В день поїздки жінка зайшла в кімнату, де проживала її подруга і викрала понад 2 млн гривень.

В період часу з 13:00 по 14:00 17 березня 2022 року обвинувачена зайшла до спальної кімнати, у якій проживала та зберігала особисті речі потерпіла. Переконавшись в тому, що за нею ніхто не спостерігає жінка таємно викрала із кошика для одягу гроші на суму 2 044 000 гривень. Свої заощадження потерпіла тримала як в національні валюті, так і в доларах. Гроші знаходились в жіночій сумці чорного кольору середніх розмірів із металевими ручками. Після свого вчинку обвинувачена вийшла з хати у невідомому напрямку, – йдеться в вироку Кременецького районного суду.

Запевняла, що кошти заробила сама

В суді жінка свою вину не визнала і наполягала на тому, що вона не брала гроші куми. За її словами, ті кошти, які знайшли в неї під час обшуку поліцейські, це її особисті заощадження. Окрім цього, обвинувачена в суді пояснила, що вона знає потерпілу понад 30 років, остання також є хресною мамою її сина. Останні 5 років вона допомагала потерпілій доглядати її хвору маму, за що отримувала кошти в гривнях та доларах. За допомогу кума платила приблизно 20 тис. грн в місяць. Обвинувачена запевняє, що зароблені кошти не витрачала, оскільки подруга усім її забезпечувала. Окрім того, вона перебувала 3 місяці в Італії на заробітках та здавала в оренду дачу. Так, за словами зловмисниці, їй вдалося заощадити гроші, які і знайшли при ній.

Працівники поліції затримали жінку в місті Ковель за підозрою в крадіжці в особливо великих розмірах. Там вона разом із сином зупинились на ночівлю в одному з місцевих готелів під час поїздки за кордон.

В суді потерпіла запевнила, що саме подруга викрала в неї гроші, адже на купюрах своїх заощаджень вона постійно робила таємні позначки. Ці ж знаки знайшли на всіх коштах, які вилучили в підозрюваної. Потерпіла просила призначити обвинуваченій максимальну міру покарання. Не дивлячись на те, що обвинувачена вину не визнала суд, дослідивши всі зібрані докази, прийшов до переконання, що вина жінки доведена.

Кременецький районний суд визнав винуватою жінку та призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього її майна.