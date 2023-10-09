У місті Бучач на Тернопільщині жінка побила касирку в супермаркеті, бо та порадила їй лікуватись.

Про це йдеться у вироку Бучацького райсуду, передають Тернопільські події.

Підозрювана вину у вчиненні інкримінованого їй правопорушення визнала повністю, погодилася з усіма доказами, зібраними в ході досудового слідства, які підтверджують її вину, згідно пред`явленого обвинувачення і суду показала, що 28.08.2023, повертаючись із дитиною з с. Зарваниці, у першій половині дня, зайшла в магазин «АТБ-маркет», де біля молочного відділу зустріла касирку, яка в розмові, під час того, як вона запитала її чого та цікавиться нею, відповіла їй, щоб вона йшла полікуватися в психлікарню, що для неї було образливим. Після цього вона нанесла останній один удар. Запевнила, що більше такого не повториться. У вчиненому щиро розкаюється.

Потерпіла в судовому засіданні пояснила, що того дня, 28.08.2023, вона перебувала на робочому місці на касі в магазині «АТБ-маркет», де у знайомої жінки, яка була відвідувачем магазину, запитала, чи працює ще підозрювана та чи вона нікуди не виїхала, оскільки давно її не бачила. Жодних поганих намірів вона не мала. Через деякий час, коли вона розкладала продукцію біля молочного відділу магазину, до неї підійшла нападниця з претензіями, чого вона нею цікавиться, і в процесі суперечки, яка виникла між ними, вдарила її в область лівої сторони обличчя. Усе відбувалось у присутності як працівників магазину, так і його відвідувачів. Думки щодо можливого призначення покарання не висловила, бажає, щоб жінка її більше не зачіпала.

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