На Тернопільщині далі діятиме 4 блокпости.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Там чергуватимуть працівники поліції та обласної військової адміністрації.

Окремі блок-пости на Тернопільщині розбирають через дублювання. У разі необхідності їхню кількість поновлять.

«Було прийнято рішення про зменшення кількості блок-постів в області. Деякі блок-пости будуть призупинені в діяльності. Однак у випадку ускладнення ситуації блок-пости можуть бути поновлені. Робимо це через те, що є багато дубльованих блок-постів сусідніх областей. Поліцейські, військовослужбовці, які там несли службу, будуть направленні на виконання інших завдань також на території області. Ми збільшимо піші патрулі, враховуючи, що відпочинковий період починається», – зазначив Олександр Богомол.

Додамо, під час Великодня працівники спецслужб працюватимуть у посиленому режимі.