На Тернопільщині загинула жінка з Херсону. ФОТО

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася 11-го травня надвечір на автодорозі М-09 Львів-Тернопіль, поблизу села Тустоголови Зборівської міської територіальної громади.

Як повідомили у ДСНС, водійка автомобіля “Toyota Land Cruiser” не впоралась з керуванням і з’їхала у кювет, де автівка перекинулася. Жінка – мешканка Херсону – від отриманих травм загинула на місці.

Рятувальники підняли автомобіль на колеса, аби переконатися, що під кузовом немає потерпілих.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.