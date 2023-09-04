На Тернопільщині загубили гаманець з грішми, які зібрали священники для допомоги захисникам. ВІДЕО

Почаївські поліцейські офіцери громади оперативно допомогли повернути загублені кошти, зібрані для допомоги ЗСУ.

До співробітників сектору поліцейської діяльності Кременецького райуправління поліції за допомогою звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що випадково забув гаманець з грошима біля банкомату, а коли згадав і повернувся, то майна вже не було.

З’ясувалося, у портмоне були гроші на суму майже 32 тисячі гривень. Це були кошти, зібрані місцевими священнослужителями для купівлі техніки військовослужбовцям.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення. За допомогою камер відеонагляду виявили, що гаманець підібрав невідомий чоловік, котрий пересувався білим вантажним бусом.

У ході розшукових заходів поліцейські офіцери громади Юрій Решетило та Леонід Ярмусь встановили місцезнаходження даного транспортного засобу та його водія. Під час спілкування керманич пояснив, що справді знайшов гаманець і мав намір відвести його у поліцію. Поліцейські передали гаманець з усіма коштами власнику.