На Тернопільщині з 15 лютого заборонили виловлювати щуку. Це пов’язано із стартом її нерестового періоду.

Про це повідомив на брифінгу начальник відділу іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури Держрибагентства області Сергій Сеник. За його словами, нерестова заборона пов’язана із фізіологічними особливостями цієї риби.

Щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами більшості інших видів, – розповів Сергій Сеник. Заборона встановлюється у всіх рибогосподарських водних об’єктах з 15 лютого до 31 березня.

«З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовий періоди, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності. Оскільки безпосередньому нересту щуки передує переднерестова міграція, під час якої відбувається остаточне дозрівання ікри у самок та молок у самців. А особливої охорони її плідники потребують під час масових нерестових міграцій, протягом яких щука є дуже вразливою до вилову».

У державному рибному агентстві наголошують: якщо протягом нерестового періоду під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок щука – обережно випустіть її назад у водойму. За незаконне добування цієї риби передбачено покарання: від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн.