Півсотні нових випадків COVID-19 додалося в області у неділю. Найбільше інфікованих виявили у Тернопільському районі. За словами епідеміологів, у хворих переважно штам Дельта.

Побільшало хворих і в лікарнях області. Наразі госпіталізовано близько вісімдесяти пацієнтів. Більшість з них у середньому та важкому стані із застосуванням кисневої підтримки.

“Ми бачимо прогресію у поширенні коронавірусу, а зокрема, штаму Дельта, який зараз домінує. Захворюваність зростає у два, два з половиною рази. Це ми також бачимо і по індикаторних показниках, які затверджені Кабінетом Міністрів. Зараз наша країна перебуває у зеленій зоні епіднебезпеки, тобто це є низький рівень захворюваності. Втім, під час моніторингу ситуації в нашій області, ми бачимо погіршення епідситуації”, – каже головна державна санітарка лікарка області Оксана Чайчук.

За прогнозами МОЗ, восени в Україні можливий спалах захворюваності COVID-19. Епідеміологи пов’язують це із швидким поширенням штаму Дельта.