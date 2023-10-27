Трагедія на Тернопільщині: з криниці дістали тіло 18-річного юнака

Минулої доби надзвичайники Тернопільщини чотири рази залучалися до ліквідації надзвичайних подій, пожеж та надання допомоги.

Зокрема, близько 9-ї години ранку на вул. Київська-Тарнавського, на території недіючого садового кооперативу, виникла пожежа сміття, внаслідок якої знищено сміття на площі 5 м кв. Пожежу було ліквідовано. Цього ж дня в обідню пору на цій же території виникла пожежа покинутого дачного будинку, внаслідок якої знищено закинутий дачний будинок на площі 15 м кв. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Також оперативно-рятувальні служби Тернопільщини надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги у транспортуванні з 8 поверху будинку на вул. Злуки до машини швидкої допомоги чоловіка 1955 року народження

У селі Гермаківка Іване-Пустенської територіальної громади за допомогою рятувального спорядження підняли з криниці глибиною 4 м тіло громадянина 2005 року народження.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.