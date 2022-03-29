На Тернопільщині вже запрацювали чотири підприємства, які переїхали з південно-східних регіонів

На Тернопільщині вже запрацювали 4 підприємства, які переїхали з південно-східних регіонів.

Про це повідомив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, подали заявки про переїзд до нашого краю 85 підприємств.

Підприємства, які переїхали, починають набирати працівників. Вакансії вони реєструють в обласному центрі зайнятості. Влаштовуватися на роботу можуть жителі нашого краю, а також і переселенці.

«85 підприємств вже подали заявки про переїзд до Тернопільської області. 4 підприємства вже запущені та успішно працюють, набрали людей для роботи. Щодо 37 підприємств приймається рішення щодо переїзду. Вже визначені ділянки, найближчим часом вони запрацюють. 32 підприємства здійснюють переїзд та шукають через наш обласний центр зайнятості працівників – це швейна і харчова галузь», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині підприємців закликають відновлювати свою роботу. Укрзалізниця та Укрпошта безкоштовно можуть перевезти бізнес до нашого регіону з південно-східних областей.