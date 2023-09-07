На Тернопільщині викрили канал постачання зброї з фронту: продавали навіть артилерійські снаряди. ВІДЕО

Мережу незаконної торгівлі зброєю та боєприпасами налагодив організатор – житель Верхньодніпровська Дніпропетровської області.

У ході слідчо-оперативних заходів слідчими ГУНП в Тернопільській області під оперативним супроводом співробітників СБУ в Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях та за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури затримано 47-річного жителя Дніпропетровщини, котрий зберігав у своєму помешканні цілий арсенал зброї та вибухонебезпечних предметів.

У ході санкціонованих обшуків, проведених у Дніпропетровській області, та негласних слідчих розшукових дій, що проходили на Тернопільщині та Івано-Франківщині, оперативники вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, два автомати, 9 ручних гранат із запалами, 8 гранатометних пострілів, обріз мисливської рушниці, револьвер, майже 1500 набоїв, вибухові речовини та детонатори.

Усі вилучені засоби ураження направлені на експертизу, за результатами якої буде ухвалено рішення про можливість передачі їх для потреб Сил оборони.

Організатору злочинної мережі вже повідомлено про підозру за частиною 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до незаконного обігу зброї.